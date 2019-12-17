Замах на суддю в Рівному: у підозрюваного знайшли 10 тисяч одиниць зброї

16 грудня у Рівному затримали чоловіка, який підпалив авто місцевого бізнесмена. Виявилося також, що затриманий причетний до замаху на життя рівненського судді. Його підозрюють у посяганні і на життя інших людей.

Під час обшуків у гаражі затриманого виявили цілий арсенал зброї, а також чернетки із зазначенням прізвищ осіб, стосовно яких уже вчиняли напади і також планувалися майбутні замахи. Про це розповіли у поліції Рівненщини.

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У гаражі поліцейські знайшли цілий арсенал зброї:

70 корпусів гранат і запалів до них,

27 електродетонаторів,

6 тротилових шашок,

4,5 кг тротилу,

2 кг пластиду,

один саморобний радіокерований вибуховий пристрій,

11 ручних протитанкових гранатометів,

28 ВОГ (постріл гранатометний),



У чоловіка знайшли більше десятка гранатометів / фото: npu.gov.ua

один підствольний гранатомет,

16 пістолетів,

5 револьверів,

4 пістолети-кулемети,

8 автоматів Калашникова,

5 гвинтівок,

одну снайперську гвинтівку Драгунова,

одну гладкоствольна рушниця

понад 10000 набоїв різних калібрів.



У чоловіка знайшли зокрема 5 гвинтівок / фото: npu.gov.ua

Наразі перевіряють причетність затриманого до інших злочинів та встановлюють ймовірних спільників.

Як зазначають поліцейські, чоловіка затримали у ході розслідування нападу на суддю з Рівного Петра Денисюка. Замах відбувся вночі 25 лютого: його домівку обстріляли з автомата та кинули у вікно гранату РГД-5. Тоді правоохоронці отримали план перехоплення авто невідомого, але знайти його не змогли.



У дім судді з Рівного кинули гранату та обстріляли з автомату / фото: npu.gov.ua

Що відомо про суддю Петра Денисюка?

Це суддя із досить неоднозначною репутацією, він не раз потрапляв у поле зору журналістів. Зокрема, його авто скоїло ДТП: за даними свідків – суддя був нетверезим, а під час складання протоколу приховав свою посаду і сказав, що безробітний. Також журналісти з'ясували, що служитель Феміди не раз забував вказати у декларації свої статки, зокрема авто. Звинувачують Денисюка і у прийнятті неправомірних рішень, зокрема винесення двох постанов щодо однієї справи. Прославився Денисюк і "надприродними здібностями" – на особистому прийомі прийняв заяву від жінки про відмову від земельної ділянки. А як виявилось, заявниця померла за кілька днів до того.

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