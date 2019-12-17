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      Замах на суддю в Рівному: у підозрюваного знайшли 10 тисяч одиниць зброї

      1613 Читать новость на русском
      У Рівному в гаражі чоловіка знайшли понад 10 тисяч одиниць зброї / npu.gov.ua

      16 грудня у Рівному затримали чоловіка, який підпалив авто місцевого бізнесмена. Виявилося також, що затриманий причетний до замаху на життя рівненського судді. Його підозрюють у посяганні і на життя інших людей.

      Під час обшуків у гаражі затриманого виявили цілий арсенал зброї, а також чернетки із зазначенням прізвищ осіб, стосовно яких уже вчиняли напади і також планувалися майбутні замахи. Про це розповіли у поліції Рівненщини.

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      У гаражі поліцейські знайшли цілий арсенал зброї:

      • 70 корпусів гранат і запалів до них,
      • 27 електродетонаторів,
      • 6 тротилових шашок,
      • 4,5 кг тротилу,
      • 2 кг пластиду,
      • один саморобний радіокерований вибуховий пристрій,
      • 11 ручних протитанкових гранатометів,
      • 28 ВОГ (постріл гранатометний),


      У чоловіка знайшли більше десятка гранатометів / фото: npu.gov.ua

      • один підствольний гранатомет,
      • 16 пістолетів,
      • 5 револьверів,
      • 4 пістолети-кулемети,
      • 8 автоматів Калашникова,
      • 5 гвинтівок,
      • одну снайперську гвинтівку Драгунова,
      • одну гладкоствольна рушниця
      •  понад 10000 набоїв різних калібрів.


      У чоловіка знайшли зокрема 5 гвинтівок / фото: npu.gov.ua

      Наразі перевіряють причетність затриманого до інших злочинів та встановлюють ймовірних спільників.

      Як зазначають поліцейські, чоловіка затримали у ході розслідування нападу на суддю з Рівного Петра Денисюка. Замах відбувся вночі 25 лютого: його домівку обстріляли з автомата та кинули у вікно гранату РГД-5. Тоді правоохоронці отримали план перехоплення авто невідомого, але знайти його не змогли.


      У дім судді з Рівного кинули гранату та обстріляли з автомату / фото: npu.gov.ua

      Що відомо про суддю Петра Денисюка?
      Це суддя із досить неоднозначною репутацією, він не раз потрапляв у поле зору журналістів. Зокрема, його авто скоїло ДТП: за даними свідків – суддя був нетверезим, а під час складання протоколу приховав свою посаду і сказав, що безробітний. Також журналісти з'ясували, що служитель Феміди не раз забував вказати у декларації свої статки, зокрема авто. Звинувачують Денисюка і у прийнятті неправомірних рішень, зокрема винесення двох постанов щодо однієї справи. Прославився Денисюк і "надприродними здібностями" – на особистому прийомі прийняв заяву від жінки про відмову від земельної ділянки. А як виявилось, заявниця померла за кілька днів до того.

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      сьогодні
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Рівне Кримінал Кримінальні новини Судді
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