Генпрокуратура Казахстану заявила про затримання підозрюваного в замаху на Садикова

Генеральна прокуратура Казахстану повідомила 22 червня про затримання Алтая Жаканбаєва – одного з двох підозрюваних у замаху на опозиціонера, журналіста Айдоса Садикова.

Жаканбаєв нібито "самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан". Зазначають, що його допитали, після чого затримали.

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У прокуратурі повідомили також, що ведуть оперативно-розшукові дії "для встановлення місця перебування" другого підозрюваного – Мейрама Каратаєва.

Казахстанські ЗМІ писали, що Каратаєв свого часу працював у поліції. У МВС Казахстану заявили, що його звільнили у 2019 році.

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Українські правоохоронні органи встановили, що Жаканбаєва та Каратаєва як підозрюваних у скоєнні замаху на Садикова, автора ютуб-каналу "Бәсе", де він розміщував матеріали з критикою влади Казахстану.

За версією слідства, 33-річний Каратаєв та 36-річний Жаканбаєв прибули до Києва 2 червня, жили на орендованих квартирах, вели стеження за Айдосом Садиковим, готувалися до злочину, замовлення на скоєння якого отримали від "невстановленої особи".

18 червня вони прибули до будинку у Шевченківському районі Києва, де мешкає Садиков із сім'єю; Каратаєв, дочекавшись, коли журналіст до будинку під'їде автомобілем, вистрілив до нього з пістолета з глушником.

У день скоєння замаху вони залишили територію України, перетнувши кордон із Молдовою.