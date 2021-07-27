Явно, президент Зеленский и Офис Президента хотят навести порядок в этой сфере и усилить личную ответственность руководителей ведомств в секторе обороны и безопасности за выполнение поставленных задач. В том числе это касается процессов реформирования оборонного ведомства и спецслужб, и усиления их эффективности.

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Я уже писал, что Зеленский в кадровой политике может быть резким и быстрым, "неприкасаемых" для него нет, что показала и отставка Авакова.

Во-вторых, рокировка с Хомчаком (а речь идет именно о перемещении на другую высокую должность, а не просто об отставке или увольнении) понятна по своей логике. О сложных взаимоотношениях между министром обороны и начальником Генштаба было известно не только в оборонном ведомстве, но и далеко за его пределами, об этом можно было писать административно-психологический триллер.

Хомчака и Тарана вроде бы и помирили, но, видимо, не до конца

Именно поэтому пресс-секретарь президента Украины и сказал об отсутствии синергии и даже наличии конфликтов в отношениях между Минобороны и ВСУ. Конечно, это было ненормально. И эту проблему надо было разрулить, в том числе и путем кадровых перестановок.

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Вопросы обороноспособности страны – приоритет номер один, и они не должны страдать из-за личных конфликтов отдельных руководителей. И это урок для всех других больших чиновников.

Опять-таки напомню, что для Зеленского один из главных критериев в оценке работы различных руководителей – командность. Тот, кто об этом забывает и чересчур увлекается личными конфликтами, неизбежно столкнется с последствиями. Но Хомчак остается членом команды (поэтому и рокировка). Его ценят и уважают за личное мужество и боевой опыт, полученный в самый тяжелый период войны на Донбассе.