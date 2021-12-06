Замінили українські канали на російські: донецькі чиновники отримали підозри
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру трьом інженерам. Їх звинувачують у тому, що вони заміняли українські теле- та радіоканали на російські.
За даними слідства, відбувалося це періодично впродовж 2014 – 2016 років.
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Як встановили правоохоронці, чоловіки діяли у змові з окупантами. Вони припинили роботу понад 30 українських теле- і радіоканалів, замінивши їх на російські.
Своїми протиправними діями підозрювані сприяли формуванню у населення думки про нібито не легітимність української влади та законність окупаційного режиму,
– повідомили у пресслужбі.
Своїм вчинком підозрювані, віком 37, 49 й 60 років, сприяли діяльності окупанта та розповсюджували заборонені російські й окупаційні канали теле- та радіомовлення.
Яке покарання світить чиновникам
Усім трьом зловмисникам заочно повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації за попередньою змовою. Санкція статті передбачає:
- позбавлення волі на строк від 8 до 15 років,
- з конфіскацією майна або без такої.
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