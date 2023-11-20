У понеділок, 20 листопада, близько 11:30 про це стало відомо зі ЗМІ, що підтвердили інформацію в офіційних джерел.

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Чергове "замінування" шкіл

Як пише Суспільне, до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл Сумської області. – це підтвердили у Головному управлінні Нацполіції області. Було розпочато евакуацію учнів та вчителів. На місця виїхали працівники спецслужб.

Водночас речниця поліції Дніпропетровщини Ангеліна Крадожон підтвердила, що до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Кривого Рогу. Також було розпочато перевірку відповідними службами.