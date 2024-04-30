Росіяни ввечері 29 квітня вдарили по Одесі, внаслідок чого спалахнув Палац студентів Одеської юридичної академії. У народі його прозвали "Замком Гаррі Поттера", а також – "замком Ківалова".

Підставою для першої назви стала його вишуканість, а другої – чутки про те, що цей замок є резиденцією ексрегіонала Сергія Ківалова. До слова, його також було поранено під час ворожої атаки на Одесу. Чому корпус одеського університету прозвали "замком Ківалова" – розповідає 24 Канал.

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Земельне питання

У квітні 2012 року Одеська міська рада передала в оренду приватному Міжнародному гуманітарному університету 6 земельних ділянок загальною площею 2,7 гектара землі. Особливістю цієї землі є те, що вона розміщена біля самого берега моря – на 8-й станції Фонтану. Саме на частині цієї території з'явився "замок Гаррі Поттера".

Формально "замок Гаррі Поттера" призначався для прийняття офіційних делегацій Міжнародного гуманітарного університету. У свій час там показово нібито розмістили студентів на тимчасове проживання. Проте з огляду на його "помпезність" вважалося, що цей корпус МГУ є резиденцією Сергія Ківалова – "замком Ківалова".

Тут варто згадати, що саме ексрегіонал вважається "покровителем" цього учбового закладу. Довгий час ексрегіонал був ректором, а потім став президентом – ким й лишається й до цього часу. Чутки особливо підкріпилися після того, як з'явилися фото палацу.

Візит Автомайдану

У 2015 році в "замок Ківалова" завітали активісти "Автомайдану" – вони знесли ворота трактором та проникли в палац. Так у мережі з'явилися фото та відео інтер'єру приміщення. Так, всередині можна було помітити розкішні меблі, дорогу техніку, а стіни були оздоблені в "золотому" стилі. Окрім цього, там розмістили навіть сауну та басейн, колекцію дорогих спиртних напоїв, більярдний стіл.

Окрім цього, активісти виявили там й предмети, що вказували на пряму причетність до будівлі Сергія Ківалова. Зокрема, всередині вдалося знайти особисті фото ексрегіонала, а також картину у "пшонківському" стилі, де той був зображений з численними нагородами.

Обстановка всередині "замку Ківалова": дивіться фото

Одразу після інциденту Ківалов вкотре заявив, що "Замок Гаррі Поттера" – власність МГУ. Також він стверджував, що університет планує продати будівлю, оскільки його "дуже дорого утримувати". Наявність картин із його зображенням нардеп пов'язав із ремонтом вдома.

Я робив ремонт у себе в квартирі, завершив його. Там ще коробки стоять з речами, з костюмами. Завершується ремонт, і за тиждень я їду туди,

– зазначав він.

За оренду платили 1 гривню

Міжнародний гуманітарний університет отримав пільги на оренду земельних ділянок, на яких зрештою з'явився "Замок Гаррі Поттера". Пільгова ставка становила всього 1 гривню і діяла у 2012, 2014, а також з 2016 по 2019 роки – тобто протягом 6 років.

Якби не ця пільгова ставка, то приватний університет мав би сплачувати щороку по 700 тисяч гривень. Тобто за весь час місто недоотримало близько 4 мільйонів 140 тисяч. Також варто згадати й те, що за документами землі рекреаційної зони мають бути у вільному доступі, проте їх обнесли огорожею.

Наразі "Замок Ківалова" підпорядковується Одеській юридичній академії. Проте варто зазначити, що президентом й цього навчального закладу є Сергій Ківалов.