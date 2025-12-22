Це ризик, – міжнародний юрист пояснив, чи віддасть Бельгія заморожені активи Росії
- Росія подала позов проти компанії Euroclear на 230 мільярдів євро, прагнучи повернути заморожені активи, але Євросоюз відмовляється їх повертати.
- США змінили законодавство для спрощення конфіскації російських активів на підтримку України, хоча Бельгія побоюється судових позовів і вимагає юридичних обґрунтувань для таких дій.
Росія подала позов проти компанії Euroclear на 230 мільярдів євро, щоб повернути заморожені активи. У Євросоюзі повідомили, що не повертатимуть ці гроші навіть у довготривалій перспективі.
Міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі зауважив 24 Каналу, що з такою позицією Європи важко не погодитися. Вони мають діяти у межах закону, але можуть санкціонувати російські активи.
До теми Проблему кредиту вирішили, а фінансування – ні: чому ЄС важко знайти гроші для України
Чи може Бельгія віддати активи Росії?
У США вже змінили закон, щоб спростити конфіскацію таких активів для підтримки України. Американці та європейці мають надалі використовувати ці кошти для допомоги Києву й тиску на Росію.
Кремль втрачає свої гроші, які йдуть на підтримку України. Це могли б робити поетапно, – брати один мільярд доларів і щотижня віддавати їх Києву. Путін спостерігатиме як гроші його країни використовують для потреб українців.
Я думаю, що Брюссель має повноваження робити все, що він хоче у питанні санкцій. Хоча він має робити це у співпраці з іншими членами ЄС, бо це складне питання, коли активи суверенної країни заморожують. Але, як правило їх не конфіскують,
– підкреслив міжнародний юрист.
Але в конкретному випадку вони можуть бути конфісковані як покарання за незаконне вторгнення Росії. Саме Путін першим порушив міжнародне право. Це дає таким країнам як Бельгія право забирати й утримувати активи.
Зверніть увагу! У Бельгії зберігається значна частина російських активів, втім країна не готова передати ці кошти Україні. Там побоюються судових позовів, тому хочуть юридичних обґрунтувань для таких дій.
"Тепер, коли закони у Сполучених Штатах змінили, стало легше конфіскувати їх для підтримки України. Це можна зробити, дотримуючись закону. Сумніви полягають у тому, що заморожування і конфіскація активів можуть змусити інші країни менш охоче інвестувати в Європу. Але це ризик, який треба прийняти", – наголосив Девід Тафурі.
Яка ситуація з російськими замороженими активами?
- Центробанк Росії планує судитися з бельгійським депозитарієм Euroclear через те, що він нібито незаконно утримує їхні кошти. Російський регулятор заявив, що вимагатиме компенсації у європейських банків. Це стало відповіддю за спроби Європи використати ці активи для допомоги Україні.
- Наразі в ЄС знайшли альтернативу й надали Україні допомогу на 90 мільярдів євро. Варто зауважити, що це кредит під 0%. Раніше у Європі хотіли досягти кредитування під гарантію російських заморожених активів. Втім Бельгія виступила проти.
- Україна наполягає, що заморожені активи росіян мають передати саме нашій державі. Їх повинні спрямувати на репарації. Володимир Зеленський додав, що Москва робить все, щоб цьому перешкодити, але кошти у жодному випадку не можна повертати Росії.