Долю проєкту "Північний потік-2" може вирішити лише Німеччина. Євросоюз ніколи не схвалював будівництво газопроводу, однак прийняти рішення про замороження робіт не може.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що рішення про замороження "Північного потоку - 2" може прийняти виключно Німеччина. Про це посадовець заявив в інтерв'ю Financial Times.

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"Північний потік-2" – це не європейський проєкт. Маю сказати, що Комісія (Єврокомісія – 24 канал) ніколи не виявляла значного ентузіазму з приводу "Північного потоку-2",

– наголосив Боррель.

Чому Німеччина може заморозити "Північний потік-2"

Припинення роботи над "Північним потоком-2" може стати однією із санкцій, які Німеччина накладе на Росію.

Причиною санкцій є отруєння опозиціонера Олексія Навального хімічною зброює "Новачок". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, а канцлерка Ангела Меркель згодом підтвердила його слова.

В ідмову від проєкту після отруєння Навального також підтримав і президент США Дональд Трамп.