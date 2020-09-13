В ЄС назвали, хто може зупинити "Північний потік-2"
Долю проєкту "Північний потік-2" може вирішити лише Німеччина. Євросоюз ніколи не схвалював будівництво газопроводу, однак прийняти рішення про замороження робіт не може.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що рішення про замороження "Північного потоку - 2" може прийняти виключно Німеччина. Про це посадовець заявив в інтерв'ю Financial Times.
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"Північний потік-2" – це не європейський проєкт. Маю сказати, що Комісія (Єврокомісія – 24 канал) ніколи не виявляла значного ентузіазму з приводу "Північного потоку-2",
– наголосив Боррель.
Чому Німеччина може заморозити "Північний потік-2"
- Припинення роботи над "Північним потоком-2" може стати однією із санкцій, які Німеччина накладе на Росію.
- Причиною санкцій є отруєння опозиціонера Олексія Навального хімічною зброює "Новачок". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, а канцлерка Ангела Меркель згодом підтвердила його слова.
- Відмову від проєкту після отруєння Навального також підтримав і президент США Дональд Трамп.
Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія та Німеччина почали будувати ще у 2015 році.
- Маршрут газопроводу пролягає через Балтійське море в обхід України. Якщо "Північний потік-2" добудують, щорічно Україна втрачатиме приблизно 3 мільярди доларів.
- Будівництво газопроводу завершено на 93%.
- Наразі робота над "Північним потоком-2" призупинена через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.