Комбриг "Хартії" сказав, скільки ще може тривати війна і чи є поразкою її замороження

Командир бригади "Хартія" заявив, що "заморозка" війни може стати вигідною для України, навіть якщо це буде роками. За його словами, цей проміжок часу можна використати ефективно, особливо в період змін влади в Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтервʼю УП. Ігор Оболєнський також додав, коли на його думку закінчиться війна в Україні.

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"Заморозка війни" – перемога чи програш

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський сказав, що не боїться "заморозки війни", адже це буде "стратегічним виграшем" для України. За його словами, проміжок зміни влади в Росії українці зможуть використати ефективно.

І ми це зробимо, а це залежить від війська, народу і політичної влади, і ми повинні бути як одне ціле. 10 років війни вже було. Мені треба почекати 10 років, поки Путін з***не? Та легко. Дайте мені можливість бути ефективним, щоб разом "вирвати" цю перемогу,

– пояснив він.

Комбриг також розповів, коли закінчиться війна. За його словами, росіян приваблюють високі виплати за участь у ній. Оболєнський вважає: коли громадяни Росії відмовлятимуться від такого заробітку – в Україні настане мир.