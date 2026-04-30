Заморозки в Україні не відступають: де і коли буде похолодання
- Уночі 1 та 2 травня в Україні очікуються заморозки до -3 градусів, оголошено помаранчевий рівень небезпечності у багатьох областях.
- З 3 травня прогнозується підвищення температури, що призведе до відступу заморозків.
В Україні продовжує утримуватись прохолодна погода через вплив холодної повітряної маси. Вночі у більшості областей очікуються заморозки, місцями – на поверхні ґрунту.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Дивіться також Холод затримається, у частині областей – дощі: прогноз погоди на 1 травня в Україні
Де та коли очікувати заморозки?
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на початку травня. Уночі 1 та 2 травня в Україні очікується похолодання із заморозками.
У більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 – -3 градусів. У зв'язку із цим оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий у таких областях:
- Закарпатська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Волинська,
- Чернівецька,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська.
Зауважимо, що у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Івано-Франківській областях заморозки вночі можуть сягнути позначки -5 градусів морозу, тоді як у самих обласних центрах очікується 0 – -3 градуси.
Тоді як у південних регіонах, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму заморозки прогнозують переважно на поверхні ґрунту – до -3 градусів. Це відповідає І рівню небезпечності – жовтому.
Області, де оголошено І та ІІ рівень небезпеки / фото Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують, що вже з 3 травня в Україні почне поступово теплішати. Нічна температура повітря підвищиться, тож заморозки відступатимуть.
Яка погода буде в Україні 1 травня?
1 травня подекуди очікуються опади у вигляді дощу. Погода й надалі буде прохолодною та хмарною.
Більшість областей накриють заморозки, тоді як температура в денні години коливатиметься від 8 до 13 градусів.
Сильних поривів вітру не очікується. Синоптики повідомляють про північно-західний напрямок вітру, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.