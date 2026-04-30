Заморозки в Україні не відступають: де і коли буде похолодання

В Україні продовжує утримуватись прохолодна погода через вплив холодної повітряної маси. Вночі у більшості областей очікуються заморозки, місцями – на поверхні ґрунту.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Де та коли очікувати заморозки?

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на початку травня. Уночі 1 та 2 травня в Україні очікується похолодання із заморозками.

У більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 – -3 градусів. У зв'язку із цим оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий у таких областях:

Закарпатська,

Львівська,

Івано-Франківська,

Волинська,

Чернівецька,

Рівненська,

Житомирська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Вінницька,

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Луганська.

Зауважимо, що у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Івано-Франківській областях заморозки вночі можуть сягнути позначки -5 градусів морозу, тоді як у самих обласних центрах очікується 0 – -3 градуси.

Тоді як у південних регіонах, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму заморозки прогнозують переважно на поверхні ґрунту – до -3 градусів. Це відповідає І рівню небезпечності – жовтому.



Області, де оголошено І та ІІ рівень небезпеки / фото Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують, що вже з 3 травня в Україні почне поступово теплішати. Нічна температура повітря підвищиться, тож заморозки відступатимуть.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

