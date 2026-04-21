Квітневі заморозки накриють майже всю Україну: синоптик назвав області, в яких буде тепліше

Найближчими днями заморозки поширяться на більшість областей України. Подекуди зниження варто чекати не лише на поверхні ґрунту, але й у повітрі.

Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для 24 Каналу.

Коли і де чекати заморозків?

Іван Семиліт розповів, що найближчими днями вплив поля підвищеного атмосферного тиску принесе незначні опади та зменшення хмарності в Україну, внаслідок чого у більшості областей затримаються заморозки.

За його словами, уночі 22 квітня у низці регіонів у повітрі очікуються заморозки у діапазоні 0 – 3 градусів. Винятками стануть південні області, у яких такі заморозки прогнозують лише на поверхні ґрунту.

Загалом у цій частині країни температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Водночас у денні години очікується підвищення, стовпчики термометрів будуть показувати від 9 до 14 градусів тепла.

Водночас синоптик уточнив, що наразі немає ознак, які б свідчили про можливе зниження до заморозків уночі 23 квітня. Температура повітря буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів тепла.

Наразі в нас спостерігатимуться заморозки. Це небезпечне явище. Перший рівень небезпеки – це коли в нас заморозки на поверхні ґрунту. Другий рівень небезпеки – це коли в нас заморозки вже у повітрі,

– пояснив він.

Тож наразі можливі як заморозки першого рівня небезпеки, так і більш небезпечні явища другого рівня. Він зауважив, що попри плюсові значення на півдні, температура здебільшого поширюватиметься рівномірно.

"По всій території України будуть спостерігатися заморозки, як і в повітрі, так і на ґрунті. Тому тут окремо виділити якийсь певний регіон, де буде навіть холодніше, поки немає такої можливості", – наголосив фахівець.

Чим небезпечні заморозки?

Зауважимо, що заморозки пошкоджують рослини через утворення кристалів льоду в тканинах. Вода в клітинах замерзає, руйнуються клітинні стінки, внаслідок чого рослина втрачає здатність звично розвиватися.

Відомо, що найбільше через це страждають квіти та зав'язь, внаслідок чого не формуються плоди та падає врожай. Також можуть підмерзати молоді пагони й листя, що гальмує ріст або призводить до загибелі рослини.

