Укр Рус
Низку регіонів знову скують заморозки, також буде сильний вітер: де чекати негоди
22 квітня, 17:28
4

Низку регіонів знову скують заморозки, також буде сильний вітер: де чекати негоди

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 23 квітня у Києві, західних і північних областях очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, через що оголосили І, жовтий рівень небезпечності.
  • 24 та 25 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозують заморозки до -3°C. Подекуди по областях оголосили ІІ, помаранчевий рівень небезпечності.

В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов. Сильний вітер і заморозки прогнозують одразу в кількох регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де чекати заморозків та сильного вітру в Україні найближчими днями?

Синоптики розповіли, що 23 квітня вдень у Києві, а також у західних і північних областях прогнозують пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 

Зверніть увагу! I рівень небезпечності – жовтий – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.


Де чекати сильні пориви вітру в Україні 23 квітня / Карта Укргідрометцентру

Водночас уже вночі 24 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до 0 – -3 градусів, що відповідає II рівню небезпечності – помаранчевому. На решті території прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (жовтий рівень). 

Довідково! II рівень небезпечності – помаранчевий – погодні умови небезпечні та несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури й навколишнього природного середовища. У разі оголошення цього рівня громадянам слід проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.


Де чекати заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

Подібна ситуація збережеться і вночі 25 квітня. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях знову очікуються заморозки в повітрі з температурою 0 – -3 градуси (помаранчевий рівень небезпечності). В інших регіонах, окрім західних, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0 – -5 градусів (жовтий рівень). 


Де очікувати небезпечні погодні явища 25 квітня / Карта Укргідрометцентру

У Києві 23 квітня очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. А вночі 24 квітня у столиці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – -2 градуси.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть зашкодити раноцвітним плодовим деревам.

Яку погоду чекати в Україні до кінця квітня?

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що до 26 квітня і протягом наступного тижня на території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За словами синоптика, температури в Україні коливатимуться від +1 до +17 градусів, залежно від регіону та руху повітряних потоків.

  • Також Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу розповів, що хмарність, опади та сильні пориви вітру, ймовірно, утримуватимуться на території України щонайменше до 30 квітня. Наразі немає ознак можливих змін або відчутного потепління.

  • Керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань пояснював, що північний процес у тропосфері блокує приплив теплого повітря в Україну. Через це холод затримається до кінця квітня.