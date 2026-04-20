Чи дійсно в Україні будуть заморозки та місцями сніг до 10 сантиметрів: що кажуть синоптики

В Україні на тижні з 20 по 26 квітня очікується похолодання із заморозками. Також локально може випасти мокрий сніг і навіть деякий час протриматися на поверхні землі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Що відомо про заморозки та мокрий сніг в Україні у 20-х числах квітня?

В Укргідрометцентрі зазначили, що в Україні зараз на висотах панує холодна повітряна маса арктичного походження. Тому синоптики очікують на заморозки у багатьох областях у наступні дві ночі, на 21 та 22 квітня.

Але одночасно 21 квітня вночі, крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, Півдні та Південному Сході країни прогнозуємо помірні, місцями значні дощі, а в Карпатах – мокрий сніг.

Також є невелика ймовірність, що і на Сході до дощу може домішуватися мокрий сніг і дуже локально та короткотривало затримуватися на поверхнях, але оскільки температурний фон залишатиметься плюсовим, то він інтенсивно танутиме,

– пояснили синоптики.

Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу уточнив прогноз стосовно мокрого снігу в Україні 21 квітня.

За словами синоптика, якщо дивитися на те, якою була сонячна ситуація, то 21 квітня мокрий сніг очікують у Карпатах.

"Зрештою, це Карпати, там відрізнятиметься 21 квітня погода від решти території. Тому, внаслідок того, що там буде проходити ось цей циклон, і через те, що це гори, а відповідно температура там – знижується, там буде спостерігатися цей мокрий сніг", – зауважив Семиліт.

Звідки з'явилася інформація про сніг до 10 сантиметрів в Україні?

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі УНІАНу пояснювала, що наразі над територією України, особливо на півночі, панує холодне повітря.

"Тому за прояснень – у нас були цієї ночі (20 квітня – 24 Канал) заморозки, наступної ночі (21 квітня – 24 Канал) в північній частині будуть заморозки та 22-го (квітня – 24 Канал) також будуть заморозки", – розповіла метеорологиня.

За її словами, над Карпатами сформувався невеликий циклон, який рухатиметься у напрямку Азовського моря.

В північній частині він втягує холод з півночі. І на Сході країни завтра (21 квітня – 24 Канал) може бути мокрий сніг. В Карпатах також може цієї ночі вже бути,

– сказала Наталія Голеня.

Синоптики прогнозують, що 23 – 25 квітня в Україні буде вітряно, а з Півночі знову надходитиме холодне арктичне повітря. У ці дні можливі опади у вигляді мокрого снігу, зокрема в північних, центральних і східних областях, а також у Карпатах.

Голеня уточнила, що сніг переважно випадатиме вночі, але можливий і вдень, навіть за плюсової температури від +1 до +3 – +4 градусів.

"У нас і на початку травня може випадати сніг. Тому це не вперше, але давно такого не було", – зауважила експертка.

Водночас вона наголосила, що за окремими прогнозними моделями можливе утворення снігового покриву до 10 сантиметрів.

Але це тільки на завтра (21 квітня – 24 Канал), на день, на вечір, по Сходу країни. Там така зона є в районі Краматорська. Але це тільки одна схема дала. Може, буде, а може – ні,

– зауважила метеорологиня.

Чого ще чекати від погоди в Україні до кінця квітня?