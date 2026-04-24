Нічні заморозки до -5 градусів: в яких областях України оголошено попередження

У ніч на 25 квітня в різних регіонах України очікуються заморозки як у повітрі, так і на поверхні ґрунту. Синоптики попереджають про жовтий і помаранчевий рівні небезпеки та можливу шкоду для врожаю.

Під загрозою більша частина регіонів України. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Які області постраждають від нічних заморозків?

У ніч на 25 квітня в Україні очікується значне зниження температури. У східних регіонах та Сумській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

У більшості інших областей, окрім західних, а також Житомирській області, Вінницькій області та Одеській області, заморозки очікуються на поверхні ґрунту – 0…-5 градусів. Тут діє жовтий рівень небезпеки.



У низці регіонах прогнозують заморозки 25 квітня / Карта Укргідрометцентру

Окремо синоптики попереджають про складні погодні умови в низці регіонів, зокрема в Рівненській області, Херсонській області, Миколаївській області, Чернігівській області та Запорізькій області. Там очікуються нічні та ранкові заморозки до -3 градусів.

Метеорологи застерігають, що такі погодні умови можуть бути небезпечними для сільськогосподарських культур, особливо тих, що перебувають у фазі цвітіння.

