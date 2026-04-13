Заморозки в Україні тривають: у низці областей – помаранчевий рівень небезпеки
- На Лівобережжі України прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів з жовтим рівнем небезпеки.
- На Правобережжі очікуються сильніші заморозки від 0 до 3 градусів з помаранчевим рівнем небезпеки, що може зашкодити ранньоквітучим деревам.
Синоптики попереджають про небезпечні стихійні явища в Україні. Вночі і низці регіонів можливі заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та КМДА.
Де в Україні будуть заморозки?
Вночі 14 квітня в Україні, за винятком Закарпаття та східних областей. На Лівобережжі на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до 5 градусів. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
На Правобережжі заморозки будуть сильніші – від 0 до 3 градусів. Там оголошено вже ІІ рівень небезпеки.
В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть нашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.
Рівні небезпеки у зв'язку із заморозками по областях / Карта Укргідрометцентру
Як довго в Україні протримаються заморозки?
Синоптики попереджають про заморозки в Україні з 12 до 16 квітня, зокрема вночі очікуємо до 5 градусів морозу в окремих областях.
Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки для кількох регіонів через ризики для сільського господарства.