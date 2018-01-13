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Запасний план російських бізнесменів: чому підприємці купують громадянство Мальти

09:50, сьогодні 989 Читать новость на русском

Російські бізнесмени купують громадянство Мальти. Великі та середні підприємці не шкодують сотні тисяч євро аби мати європейський паспорт. Купують навіть гуртом, адже сімейний пакет дешевший.

Аркадій Волож – засновник і співвласник пошукової системи Яндекс. Він один з тих десятків російських бізнесменів, що вже мають європейський паспорт – він громадянин Мальти. Чиновник зробив громадянство на острові і для родини, адже "оптом дешевше".

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Мальта – єдина держава, яка продає своє громадянство за інвестиції. Паспорт громадянина цієї країни коштує від 250 тисяч євро. Лише нещодавно опублікували перелік нових громадян цієї країни, і серед них впадає в око велика кількість російських прізвищ.

Бізнесмени люди, як правило, дуже прагматичні, чудово розуміють що відбувається насправді, їх не ввести в оману, як більшість населення, вони розуміють, що режим санкційний діє, що він погіршує умови ведення бізнесу,
– зауважив політичний експерт "Майдану закордонних справ" Олег Бєлоколос.

Перестрахувалися також: власник однієї з інвестиційно-девелоперських компаній Борис Мінц з родиною, повні тезки членів сім'ї Олександра Несиса. Мальтійцями також стали тезки найбільшого виробника горілки в Росії Олександра Мечетіна, одного з найбільших російських землевласників Ігоря Худокормова і Олексія Марея – головного управляючого директора і заступника голови правління "Альфа-банку".

Високопосадовці переживають не дарма, впевнений економіст Юрій Буздуган. Адже насправді ВВП в країні сусідці падає вже кілька років.

"Це відразу позначилося на російському бізнесі. Він почав згортатися. А головне – російські бізнесмени почали тікати з Росії, бо "треба десь пересидіти", – поділився економіст Юрій Буздуган.

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Та не всі експерти одностайні. Деякі впевнені, навіть про купівлю громадянства бізнесмени давно домовились з Кремлем. А отже, жодних проблем у них не буде.

Це ж не хлопчиська якісь. Таке рішення не спонтанне. Отже, або вони серйозно вважають, що в Росії їм робити нічого, або вони вчасно довели до відома російську владу. Поінформували та отримали дозвіл,
– наголосив російський політолог Леонід Радзиховський.

З моменту опублікування списку нових громадян Мальти жодної реакції від російської влади на подвійне громадянство топ-бізнесменів не було. До того ж в Росії мати другий паспорт цілком законно.

Теги: Новини Росії Новини політики Бізнес
Джерело: 24 Канал
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