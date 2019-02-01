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      Запеклий бій поблизу Пісків і втрати серед бойовиків: як минула доба на Донбасі

      716 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі (ілюстративне фото)
      Як минула доба на Донбасі (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Упродовж доби 31 січня бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. У двох обстрілах окупанти застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

      Як повідомляє у традиційному звіті прес-центр Об’єднаних сил, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій проросійські найманці вели двічі з мінометів калібру 82 міліметри, БМП-2, великокаліберних кулеметів і гранатометів. Усе це відбувалося у районі селища Піски.

      Читайте також: "Підбігають якнайближче": бойовики РФ використовують хитру тактику на Донбасі

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали українські позиції:

      – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів – в район Кряківки;

      – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів – в районі селища Кримське;

      – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – в районі хутора Вільний;

      – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі Станиці Луганської.

      Як наголосили у штабі, підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби.

      Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Щодо окупантів, то, за даними розвідки, одного було знищено та ще двох поранено.

      Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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