Запеклий бій поблизу Пісків і втрати серед бойовиків: як минула доба на Донбасі

Упродовж доби 31 січня бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. У двох обстрілах окупанти застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє у традиційному звіті прес-центр Об’єднаних сил, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій проросійські найманці вели двічі з мінометів калібру 82 міліметри, БМП-2, великокаліберних кулеметів і гранатометів. Усе це відбувалося у районі селища Піски.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали українські позиції:

– з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів – в район Кряківки;

– з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів – в районі селища Кримське;

– з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – в районі хутора Вільний;

– з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі Станиці Луганської.

Як наголосили у штабі, підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Щодо окупантів, то, за даними розвідки, одного було знищено та ще двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.