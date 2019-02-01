Ожесточенный бой близ Песков и потери среди боевиков: как прошли сутки на Донбассе

В течение суток 31 января боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. В двух обстрелах оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает в традиционном отчете пресс-центр Объединенных сил, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы украинских позиций пророссийские наемники дважды вели из минометов калибра 82 миллиметра, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Все это происходило в районе поселка Пески.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреливали украинские позиции:

– из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов – в район Кряковки;

– из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный;

– из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

Как отметили в штабе, обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь, применяя очередные огневые средства.

Вследствие боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Насчет оккупантов, то, по данным разведки, один был уничтожен и еще двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.