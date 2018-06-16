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Телеканал новин 24 Новини Космос

Запис із голосом Стівена Хокінга відправили в космос

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Запис із голосом Стівена Хокінга відправили в космос
Запис із голосом Стівена Хокінга відправили в космос / nv.ua

15 червня "Послання миру і надії" авторства покійного британського вченого Стівена Хокінга полетіло до найближчої чорної діри в космосі.

Сигнал відправили після того, як поховали прах Хокінга між могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві.

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Повідомлення надіслали із супутникової антени Європейського космічного агентства в Себреросе.

Зазначимо, що видатний британський фізик Стівен Хокінг все життя вивчав чорні діри. І таким чином шанувальники вченого вирішили вшанувати його пам'ять.

Нагадаю, що він помер 14-го березня 2017 року у віці 76 років через ускладнення бокового аміо-трофічного склерозу. В своїй останній роботі професор Стівен Хокінг розповів про існування паралельних всесвітів, які схожі на наш. 

Теги: Космос Стівен Хокінг наука Великобританія
Джерело: 24 канал
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