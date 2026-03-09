Командувач логістики ПС ЗСУ Українець залишився під вартою: АП ВАКС не змінила запобіжку

У понеділок, 9 березня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України розглянула зміну запобіжного заходу для командувача логістики Повітряних сил ЗСУ, фігуранта корупційної схеми. Втім рішення залишилось без змін.

Про таке повідомляє пресслужба ВАКС, при цьому не називаючи прізвище посадовця.

Який запобіжний захід діє для командувача логістики Повітряних сил ЗСУ?

Колегія суддів АП ВАКС не задовольнила апеляційні скарги прокурора та захисту щодо зміни запобіжного заходу для командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця.

У пресслужбі зауважили, що рішення набуло законної сили з моменту оголошення й не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 27 лютого ВАКС обрав для Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою,

– уточнили у пресслужбі.

Раніше Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що Офіс Генпрокурора не згоден із рішенням суду, оскільки той визначив суму застави удвічі меншу за ту, яку просило обвинувачення.

"Нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності й це неприпустимо. Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону",

– наголосив Кравченко.

У чому звинувачують Андрія Українця?