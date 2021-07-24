Який запобіжний захід обрали

Його відправили під варту з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора 24 липня.

До теми Хабар на мільйон гривень: "на гарячому" викрили заступника глави Харківської облради

У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року. ЯК відомо, відповідне клопотання надійшло від детективів Національного актикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Довідка. Андрія Малиша ще у листопаді 2020 року обрали депутатом до Харківської облради від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про який хабар мовиться