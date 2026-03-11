Росіяни влучили по багатоповерхівці у Запоріжжі: є постраждалі

Окупанти посеред дня 11 березня атакували Запоріжжя КАБами. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура.

Про це поінформував очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Повідомлення про вибухи в місті надійшло о 16:08, влада закликала жителів перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Росіяни б'ють по інфраструктурі міста Запоріжжя,

– уточнив згодом Федоров.

Повторні вибухи прогриміли о 16:13. Зазначимо, що за кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів для міста. Пуски авіабомб відбулися близько 16:02 та 16:07.

Згодом в ОВА зазначили, що зафіксовані наслідки удару росіян по житловій забудові. Йдеться про влучання у багатоповерхівку, через що є постраждалі.

Станом на 16:40 по медичну допомогу звернулися вже троє людей. Вибуховю хвилею пошкоджені також будинки, розташовані поруч із місцем удару.

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео ОВА

Іван Федоров додав, що всі екстрені служби вже працюють на місці події. Нагадаємо також, що 9 березня ворог завдав кілька ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети, КАБи та дрони.

Які ще міста атакували окупанти останнім часом?