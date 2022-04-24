На Запоріжжі окупанти планують провокації, щоб звинуватити українських воїнів

Російські загарбники можуть готувати провокації найближчими днями на Запоріжжі. Вони збираються обстріляти окуповані населені пункти та звинуватити в цьому ЗСУ,

Так, мешканцям Бердянська почали приходити повідомлення в телеграмі про можливі так звані "обстріли з боку ЗСУ".

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Це провокація від окупантів

У Запорізькій ОВА наголошують – росіяни можуть готувати провокації, щоб дискредитувати українську армію. ЗСУ ніколи не атакує, коли є загроза для життя мирних мешканців. І тим паче – не бомблять мирні міста.

Ще раз підкреслимо: наша армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю чи здоров’ю мирного населення, – йдеться у повідомленні.

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