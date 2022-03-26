На Запоріжжі окупанти цинічно маніпулюють: повідомляють час і місце обстрілів нібито з боку ЗСУ

Російські вбивці намагаються дискредитувати Збройні Сили України. На тимчасово окупованих територіях, окрема й у Запорізькій області, вони наперед повідомляють про обстріли нібито від українців

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки. Окупанти використовують гучномовці, щоб оголосити про атаку.

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Після цього росіяни вчиняють артилерійські обстріли "оголошеної" території.

Хочуть зламати опір

Рашисти намагаються дізнатися, як відреагували люди на такі повідомлення. Вони прагнуть деморалізувати місцеве населення окупованих районів, щоб підірвати їхній опір та змусити примиритися зі злочинними діями.

Захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил,

– наголосили у Центрі.

Зауважте – що сталося з армією Росії: дивіться відео