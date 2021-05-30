У Запоріжжі після перерви на карантин провели "Велодень – 2021"

Понад 2 тисячі велосипедистів зібрались на традиційний для Запоріжжя "Велодень". Захід провели 30 травня, після перерви на карантин.

"Велодень" об'єднав велосипедистів із Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська. Стартували учасники велопробігу у супроводі поліції.

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Зазвичай учасники збираються на Запорізькій площі, проте у 2021 році організатори змінили місце старту – задля дотримання дистанції в один велосипед.

Яким був маршрут "Велопробігу"

Маршрут заїзду проклали через проспект Маяковського до Прибережної магістралі. Кінцевим пунктом призначення став нижній майданчик на каскаді фонтанів "Веселка".

Загальна протяжність маршруту складала 12 кілометрів. Деякі учасники велоспільноти зазначили, що збираються на акцію, аби показати – їх багато, до них варто приєднуватися і їх треба поважати на дорозі.



Протяжність маршруту складала 12 кілометрів / Фото "Першого Запорізького"

"Велодень" збирає різних людей: одні подорожують велосипедом як туристи, інші їздять на ньому на роботу.