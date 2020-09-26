У Запоріжжі поховали військового, якого у червні поранив снайпер на Донбасі: фото
У Запоріжжі 26 вересня попрощались з бійцем 503-й окремого батальйону морської піхоти Костянтином Оверком. У червні 2020 року військовослужбовця поранив снайпер.
Похорон відбувся у парку металургів, повідомляє "Радіо Свобода".
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Попрощатися з Оверком прийшли рідні, друзі, волонтери, ветерани та бійці батальйону, де служив загиблий.
Збройні сили України – доволі такий великий організм, але таких як Костянтин в них не багато. Костя був справжнім: справжньою людиною, справжнім побратимом, справжнім сином для своїх батьків, справжнім сином для своєї країни. Костя був справжнім морпіхом,
– сказав командир роти, де служив Оверко.
Що відомо про військовослужбовця
- Оверко служив у лавах морської піхоти з 2017 року.
- У червні на Донбасі у військового влучив снайпер.
- Оверко помер у лікарні 24 вересня. Медики боролись за його життя протягом 3 місяців. Військовому провели понад 30 складних операцій.
- Чоловіку було 37 років, у нього залишилась маленька донька.
Похорон Оверка / Фото "Радіо Свобода"
У Запоріжжі попрощались із загиблим військовослужбовцем / Фото "Радіо Свобода"