У Запоріжжі 26 вересня попрощались з бійцем 503-й окремого батальйону морської піхоти Костянтином Оверком. У червні 2020 року військовослужбовця поранив снайпер.

Похорон відбувся у парку металургів, повідомляє "Радіо Свобода".

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Попрощатися з Оверком прийшли рідні, друзі, волонтери, ветерани та бійці батальйону, де служив загиблий.

Збройні сили України – доволі такий великий організм, але таких як Костянтин в них не багато. Костя був справжнім: справжньою людиною, справжнім побратимом, справжнім сином для своїх батьків, справжнім сином для своєї країни. Костя був справжнім морпіхом,

– сказав командир роти, де служив Оверко.

Що відомо про військовослужбовця

Оверко служив у лавах морської піхоти з 2017 року.

У червні на Донбасі у військового влучив снайпер.

Оверко помер у лікарні 24 вересня. Медики боролись за його життя протягом 3 місяців. Військовому провели понад 30 складних операцій.

Чоловіку було 37 років, у нього залишилась маленька донька.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Окупанти регулярно порушують умови перемир'я. Проте 6 вересня бойовики вщент зірвали режим "тиші", прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув, ще один – поранений.



Похорон Оверка / Фото "Радіо Свобода"



У Запоріжжі попрощались із загиблим військовослужбовцем / Фото "Радіо Свобода"