На Запоріжжі повідомили про черговий "приліт" від окупантів: обстріляли Спасівку

26 квітня 2022 , 16:57
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Джерело:

Запорізька ОВА

У Запорізькій області окупанти обстріляли черговий населений пункт - цього разу під обстріли потрапила Спасівка. Українська ППО вдало збила снаряд - ніхто не постраждав.

Росіяни обстріляли населений пункт Спасівку, який розташований поблизу Запоріжжя. В районі села виявили залишки ракети, яку збили сили ППО України. 

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Про приліт ворожого снаряду повідомив полковник Іван Арєф'єв, речник Запорізької ОВА. Ракета не досягла своєї цілі – снаряд збили українські ППО. 

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Автор: Ярослава Прадід