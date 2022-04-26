На Запоріжжі повідомили про черговий "приліт" від окупантів: обстріляли Спасівку
26 квітня 2022 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
У Запорізькій області окупанти обстріляли черговий населений пункт - цього разу під обстріли потрапила Спасівка. Українська ППО вдало збила снаряд - ніхто не постраждав.
Росіяни обстріляли населений пункт Спасівку, який розташований поблизу Запоріжжя. В районі села виявили залишки ракети, яку збили сили ППО України.
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Про приліт ворожого снаряду повідомив полковник Іван Арєф'єв, речник Запорізької ОВА. Ракета не досягла своєї цілі – снаряд збили українські ППО.
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