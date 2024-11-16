У Запоріжжі прогриміли вибухи

Росія знову атаку Україну дронами-камікадзе. В ніч проти 16 листопада жителі Запоріжжя почули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Запоріжжя.

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Про вибух журналісти повідомили близько 3:41. Одразу після цього у Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу. Згодом у Повітряних силах уточнили, що ворожий БпЛА летить повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину. Керівник ОВА підкреслив, що важливво, аби люди негайно прослідували в укриття.