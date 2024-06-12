Згодом у місті знову чули гучний звук. Цілком ймовірно, що йдеться не про чергову атаку Росії.

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Вибухи у Запоріжжі

Кореспонденти "Суспільного" о 12:48 повідомили про вибух. Вже за дві хвилини журналісти написали про повторний вибух.

Варто вказати, що як до гучного звуку, так і після у Запорізькій області тривога не лунала. Моніторингові пабліки повідомляють, що не фіксували потенційної загрози атаки з боку Росії. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту.