На Запоріжжі в районі дамби через річку Карачокрак стався потужний вибух

У населеному пункті Василівка почули потужний вибух. Пролунав він у районі дамби через річку Карачокрак.

Наразі більше інформації про інцидент немає. Загалом оперативна обстановка на Запорізькому напрямку суттєвих змін не зазнала.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати рубежі та захищати нашу землю від російських окупантів. Ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні власних сил і засобів, утриманні раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені своїх сил з метою уникнення вогневого ураження з боку наших військ.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в населених пунктах:

Василівка,

у Василівському і Пологівському районах.

Деякі підрозділи ворога передислоковуються з інших населених пунктів області в Мелітополь, зокрема частина росіян планує переміститись туди з Кам'янки-Дніпровської та Енергодара.

Даних, які б свідчили про підготовку до ймовірного наступу в напрямках на міста Оріхів і Гуляйполе найближчим часом, не зафіксовано. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. Відбуваються періодичні артилерійські та мінометні дуелі по всій лінії фронту в Запорізькій і Донецькій областях,

– мовиться у зведенні.

Росіяни продовжують вивозити зерно вантажівками з окупованих територій. З АР Крим в напрямку Мелітополя було помічено рух потягу з 10 зерновозами.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам:

Шевченко,

Оріхів,

Гуляйполе Пологівського району.

Крім цього, за добу зафіксовано 31 обстріл позицій підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів:

Кам'янське,

Щербаки,

Зелене Поле,

Новопіль,

Залізничне,

Оріхів,

Малинівка,

Червоне,

Полтавка,

Новосілка,

Чарівне,

Темирівка,

Ольгівське.

Зокрема, населені пункти Залізничне і Темерівка противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 "Град". А Темерівка, Чарівне Ольгівське і Новосілка вкотре за останні кілька днів потрапили під вогонь танків.

Додамо, що російські загарбники станом на ранок 17 червня активних бойових дій не проводили, але намагалися відбити Миколаївку. За даними Оперативного командування "Південь", росіяни атакували з повітря. Одразу 3 російських Мі-8 завдали удар по наших позиціях. Не маючи успіху, ухиляючись від нашої зброї, гелікоптери ретирувалися. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

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