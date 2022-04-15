На Запоріжжі росіяни викрали 10 міських голів і депутатів

У Запорізькій області російські окупанти викрали сотні людей. Серед них 10 посадовців та місцевих політиків.

Місце перебування викрадених українців невідоме. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зауважте Рекет і залякування: в Запорізькій ОВА розповіли про терористичні методи російських окупантів

Кого викрали окупанти

Голова ОВА закликав максимально поширювати інформацію про викрадених людей, щоб весь світ про них почув та вони змогли повернутися до своїх родин.

Російські окупанти викрали:

Сергія Приму – голову Мелітопольської районної ради. Окупанти 13 березня забрали його з дому;

– голову Мелітопольської районної ради. Окупанти 13 березня забрали його з дому; Віктора Дудку – депутата Запорізької облради від партії "Слуга народу". 6 квітня окупанти викрали його з власного будинку;

– депутата Запорізької облради від партії "Слуга народу". 6 квітня окупанти викрали його з власного будинку; Євгена Матвєєва – мера Дніпрорудного. Росіяни вдерлися в його будинок 13 березня та викрали;

– мера Дніпрорудного. Росіяни вдерлися в його будинок 13 березня та викрали; Ірину Липку – міську голову Молочанська. Її викрали 31 березня з власного дому;

– міську голову Молочанська. Її викрали 31 березня з власного дому; Івана Самойдюка – першого заступника мера Енергодара. Викрали на блокпосту біля Благовіщенки 19 березня;

– першого заступника мера Енергодара. Викрали на блокпосту біля Благовіщенки 19 березня; Олександра Чуба – заступника Токмацького міського голови. Викрали на блокпосту у Василівці 2 квітня.

– заступника Токмацького міського голови. Викрали на блокпосту у Василівці 2 квітня. Володимира Рикуна – голову Михайлівської селищної ради. Викрали 6 квітня з робочого місця;

– голову Михайлівської селищної ради. Викрали 6 квітня з робочого місця; Олексія Юрченка – керуючого справами виконкому Бердянської міськради. Викрали 6 квітня з гуманітарного центру;

– керуючого справами виконкому Бердянської міськради. Викрали 6 квітня з гуманітарного центру; Олексія Дібровського – депутата Пологівської міськради. Викрадений у селі Вербове 25 березня.

До теми – ситуація в Запорізькій області: дивіться відео