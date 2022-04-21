На Запоріжжі тривають бої в Пологівському районі: ЗСУ чинять гідний опір
21 квітня 2022 , 10:17Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
У Пологівському районі на Запоріжжі точаться бої. ЗСУ гідно тримають оборону й чинять опір проти окупантів.
Бойові дії тривають на напрямку Пологи – Гуляйполе. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 21 квітня.
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На Запорізькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ. Бої точаться в Пологівському районі на напрямку Пологи – Гуляйполе. Сили оборони Запорізького краю продовжують чинить гідний опір,
– мовиться в повідомленні.
До слова, через ворожі обстріли сталися 2 пожежі в Оріхові. На щастя, ніхто не постраждав. Займання вже локалізували рятувальники.
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