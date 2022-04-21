На Запоріжжі тривають бої в Пологівському районі: ЗСУ чинять гідний опір

У Пологівському районі на Запоріжжі точаться бої. ЗСУ гідно тримають оборону й чинять опір проти окупантів.

Бойові дії тривають на напрямку Пологи – Гуляйполе. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 21 квітня.

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На Запорізькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ. Бої точаться в Пологівському районі на напрямку Пологи – Гуляйполе. Сили оборони Запорізького краю продовжують чинить гідний опір,

– мовиться в повідомленні.

До слова, через ворожі обстріли сталися 2 пожежі в Оріхові. На щастя, ніхто не постраждав. Займання вже локалізували рятувальники.

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