На Запоріжжі українські бійці ліквідували 24 окупантів і знищили купу ворожої техніки

Підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 24 військовослужбовців РФ, 6 бойових броньованих машин, 5 автомобілів, а також поранили ще 5 окупантів.

Таку інформацію повідомили на сторінці Запорізької обласної державної адміністрації у фейсбуці.

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За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 4 квітня 2022 року та ранок 5 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 24 окупантів, 6 бойових броньованих машин, 5 автомобілів. 5 військовослужбовців РФ – поранили,

– повідомили у Запорізькій ОДА.

У додаток до хороших новин, наші військові захопили одну бойову броньовану машину, знищили станцію супутникового зв'язку та ворожий склад боєприпасів у районі населеного пункту Старомлинівка.

Ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру Запорізької області. Зокрема, під обстріли окупантів потрапили мирні села та міста Пологівського району. Зазначається, що цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів військові РФ обстрілюють ледь не щодня. Внаслідок чого руйнувань зазнають багато будинків, магазинів тощо.

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