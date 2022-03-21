На Запоріжжі викрили зрадника, який інформував окупантів
21 березня 2022 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
У місті Вільнянськ Запорізької області поліція викрила інформатора російських окупантів. 52-річний зрадник вивчав, де розташовані сили та засоби ЗСУ.
СБУ затримала посібника окупанта 20 березня. Інформацію, яку він отримував, надсилав окупантам.
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У зрадника виявили банківські картки, засоби зв'язку та засіб для пересування,
– мовиться у повідомленні поліції.
Там зазначають, що всі матеріали справи передадуть до СБУ, щоб там прийняли відповідне процесуальне рішення.
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