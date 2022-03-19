У Запоріжжі зачинили залізничний вокзал на час дводенної комендантської години

У Запоріжжі на під час комендантської години буде повністю зачинений залізничний вокзал. Ці тимчасові обмеження стосуватимуться не тільки жителів міста.

Про це в Укрзалізниці повідомили 19 березня. Саме в цей день ухвалили рішення про запровадження комендантської години. Вона триватиме до 6 години ранку 21 березня.

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Ще відправлять останній рейс

Протягом цих 2 днів, на вокзалі повністю заборонена будь-яка посадка та висадка цивільних пасажирів. У день закриття о 16:05 має відправитися ще останній евакуаційний рейс – №86 Дніпро – Львів/Ковель.

Поїзди поновлять рух по станції Запоріжжя після комендантської години. Бережіть себе та підтримуйте ЗСУ,

– написали в Укрзалізниці.

Слід зауважити, що Запоріжжя – не перше українське місто, де ввели таку тривалу комендантську годину. Раніше таке ж рішення ухвалювали в Києві. Це потрібно передусім для ефективнішої боротьби з ворожими ДРГ.



Залізничне сполучення станом на 19 березня / Зображення Укрзалізниці

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