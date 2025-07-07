Запоріжжя атакують дрони: є руйнування та поранені

Зранку 7 липня ворог вкотре тероризує Запоріжжя. Так, ворог завдає ударів за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на очільника ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Росіяни зранку вдарили по Харкову: в прокуратурі розповіли, чим ворог атакував місто

Ворог атакує Запоріжжя

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зранку в понеділок, 7 липня, російські війська вкотре тероризують Запоріжжя. Перед цим в Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону. Зокрема, о 10 годині ранку там попереджали жителів Запоріжжя про рух БпЛА у напрямку міста.

Майже через пів години Іван Федоров повідомив, що ворог атакує Запоріжжя БпЛА.

Попередньо є руйнування та поранені,

– інформував він.

Невдовзі очільник ОВА уточнив, що попередньо, щонайменше 10 людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя.

Станом на 10:28 атака на регіон продовжується.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, в ніч проти 7 липня противник атакував Україну 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 дроном.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА ворога у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.