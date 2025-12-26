Путін заявив, що США зацікавлені у спільному управлінні ЗАЕС без участі України, – росЗМІ
- Володимир Путін заявив, що США нібито зацікавлені в спільному управлінні Запорізькою АЕС без участі України та в організації майнінгу на станції.
- США раніше пропонували розділити управління ЗАЕС між Росією, Україною та США, але Володимир Зеленський відмовився від цієї пропозиції.
За даними росЗМІ, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати нібито зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом без участі України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
Читайте також Потрібний характер, – експерт назвав конкретні кроки США, які могли б вплинути на Путіна
Як Путін коментує ситуацію на ЗАЕС?
На зустрічі з представниками бізнесу Володимир Путін висловився щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС. За його словами, із США "обговорюється питання про спільне управління об'єктом без участі України".
До того ж Путін стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена в організації майнінгу на ЗАЕС.
Разом з тим за ініціативою США сторони розглядають постачання електроенергії в Україну. Окремо глава держави нагадав, що українські фахівці продовжують працювати на станції, проте тепер у них російські паспорти,
– йдеться в матеріалі росЗМІ.
Важливо! Раніше США також пропонували розділити ЗАЕС "на трьох" – Росію, Україну та США. Однак Володимир Зеленський відмовився від цієї пропозиції, назвавши її несправедливою.
Яке рішення щодо ЗАЕС пропонує Україна?
Нещодавно Володимир Зеленський розкрив зміст 20-пунктного базового документа про закінчення війни. За словами президента, Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання.
Пропозиція щодо ЗАЕС передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.
Водночас Зеленський наголосив, що для спільного управління ЗАЕС, Енергодар і Каховську ГЕС потрібно відновити, демілітаризувати та забезпечити роботу персоналу.