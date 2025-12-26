Путін заявив, що США зацікавлені у спільному управлінні ЗАЕС без участі України, – росЗМІ

За даними росЗМІ, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати нібито зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом без участі України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Як Путін коментує ситуацію на ЗАЕС?

На зустрічі з представниками бізнесу Володимир Путін висловився щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС. За його словами, із США "обговорюється питання про спільне управління об'єктом без участі України".

До того ж Путін стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена в організації майнінгу на ЗАЕС.

Разом з тим за ініціативою США сторони розглядають постачання електроенергії в Україну. Окремо глава держави нагадав, що українські фахівці продовжують працювати на станції, проте тепер у них російські паспорти,

– йдеться в матеріалі росЗМІ.

Важливо! Раніше США також пропонували розділити ЗАЕС "на трьох" – Росію, Україну та США. Однак Володимир Зеленський відмовився від цієї пропозиції, назвавши її несправедливою.

Яке рішення щодо ЗАЕС пропонує Україна?