Росія активізувалась на ЗАЕС та хоче приєднати її до своєї мережі, – ISW

Аналітики помітили чергову активність росіян на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Окупанти хочуть відновити виробництво електроенергії та підключити станцію до російської енергосистеми.

Про це повідомив у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Що нового роблять росіяни на ЗАЕС?

Аналітики ISW помітили, що Росія намагається формалізувати свою окупацію Запорізької АЕС. Зокрема, 3 лютого виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС. Тоді там обговорювали так звані "ключові питання експлуатації та безпеки об'єкта".

Особливу увагу окупанти приділили ліцензуванню діяльності на станції. Як заявили в Ростехнагляді, ліцензію на експлуатацію енергоблока №2 видадуть вже протягом березня 2026 року. Як нагадали аналітики, енергоблок №1 отримав аналогічну ліцензію ще в червні 2025 року.

А у грудні 2025 року окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила про завершення переходу станції на "організаційну структуру, типову для російських атомних електростанцій".

Протягом минулого року ISW спостерігала кілька ознак того, що зусилля Росії щодо перезапуску ЗАЕС та підключення її до російської енергосистеми наближаються до завершення,

– йдеться у звіті.

Серед них ISW назвав розбудову електропідстанцій та ЛЕП на тимчасово окупованих територіях півдня України, а також видачу ліцензій Ростехнагляду.

Останні заяви про Запорізьку АЕС