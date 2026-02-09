МАГАТЕ мало б бити на сполох: що роблять кадирівці на Запорізькій АЕС

З'явилася інформація про ротацію кадирівців на території Запорізької АЕС. Цікаво, що ці події відбувалися паралельно з ротацією працівників МАГАТЕ.

Насправді дуже дивним є факт замовчування організацією МАГАТЕ того факту, що ротація була разом з кадирівцями. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що вийшла "дуже цікава історія".

Що роблять кадирівці на ЗАЕС?

Варто розуміти, що люди, які заїжджають на територію станції, походять з різних країн світу, вони не пов'язані між собою та ніяк не повторюються. За роки окупації ЗАЕС було кілька ротацій працівників МАГАТЕ, які справді фіксували порушення з боку Росії.

Але про наявність окупаційних військових, зокрема кадирівців, – ніхто не говорить. Враховуючи, що ми постійно ведемо OSINT-дослідження, тому бачимо, що змінилися представники МАГАТЕ й змінилися кадирівці,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Це відбувається не перший раз, складається враження, що бійці можуть супроводжувати міжнародну делегацію і одразу там залишаються. Адже представники МАГАТЕ потрапляють в Енергодар з території Росії. Супровід забезпечують саме російські військові.

Можливо, це лише збіг, але кадирівців легко можна вирізнити серед інших військових. Вони самі публікують безліч повідомлень у соцмережах, ставлять геолокацію на дописах. Керівництво МАГАТЕ в особі Рафаеля Гроссі має відповісти, чому так відбувається.

Цікаво, що кадирівців перекинули з Маріуполя, коли Рамзан Кадиров посварився з очільником так званої "днр" Денисом Пушиліним. Після цього чеченці поїхали на територію Запорізької АЕС і начебто відповідають за охорону об'єкта, виконання всіх завдань працівниками станції,

– додав Петро Андрющенко

З іншого боку, частина кадирівців справді брала участь у боях на фронті. На ЗАЕС навіть є їхні тренувальні табори, відстріляні гільзи. Атомний об'єкт перетворили на військовий, а бійці окупаційної армії присутні у всіх залах АЕС.

