Запорізька ОВА спростувала фейк окупантів про так званий план удару по Мелітополю

Російські окупанти відзначились черговим фейком. Вони казали, що ЗСУ нібито хочуть нанести ракетні удари касетними бомбами по Мелітополю.

Ба більше, загарбники навіть знали нібито точний час бомбардування. Називали проміжок між 14:00 та 15:00 19 березня. Запорізька ОВА оперативно спростувала цю брехню.

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Таку дезінформацію зараз поширюють серед містян окупанти, розганяючи мелітопольців по домівках. Це фейк, ЗСУ не воює зі своїми,

– наголосили в адміністрації.

Там запевнили, що це лише підступна провокація рашистів.

Загальна ситуація в Запоріжжі на 19 березня: дивіться відео