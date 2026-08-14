Коли дрони безсилі: боєць ЗСУ пояснив роль артилерії на Запоріжжі

Російські війська продовжують тиснути на Запорізькому напрямку, однак сил на масштабний прорив окупантам бракує. Українські військові водночас дедалі активніше уражають техніку та особовий склад противника, зокрема завдяки ефективній взаємодії артилерії та безпілотників.

Начальник комунікації 44 окремої артилерійської бригади Максим Коломієць "Хитрий" розповів 24 Каналу, що дрони значно посилили можливості артилерії, однак повністю замінити її не можуть. Особливо це стає очевидним під час ураження великих скупчень техніки та особового складу або за складних погодних умов.

Чому артилерія досі необхідна на фронті?

Максим Коломієць зазначив, що артилерія та розвідувальні безпілотники мають працювати в тісній взаємодії. Дрони допомагають швидко виявляти цілі, після чого артилерія може оперативно завдавати по них удару.

Він розповів, що російська артилерія на Запорізькому напрямку переважно працює за відпрацьованою схемою. Спочатку розвідувальні безпілотники противника сканують територію, після чого окупанти завдають ударів по заздалегідь визначених координатах.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: карта

Росіяни й надалі використовують радянські артилерійські системи, зокрема "Гіацинт-Б", "Град" та інше озброєння. При цьому їхні можливості на південній ділянці фронту вже не дають такої переваги, як раніше.

Можу впевнено сказати: зараз на південному відтинку фронту, саме на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, уже немає такої переваги, як раніше в артилерії,

– сказав начальник комунікації бригади.

Окупанти подекуди навіть побоюються відкрито використовувати артилерію та виводити її на позиції, оскільки українські сили можуть швидко виявити та знищити озброєння.

Чому ворог не може провести масштабний наступ?

За словами Коломійця, росіяни наразі не мають достатнього ресурсу для масштабних штурмів із використанням великої кількості бронетехніки. Однією з причин є специфіка місцевості – значна частина Запорізького напрямку є відкритою степовою територією.

Військовий про бої на Запоріжжі: відео

Він зазначив, що переміщення великої кількості техніки чи особового складу на відкритій місцевості швидко помічають і намагаються знищити. Крім того, ситуацію суттєво змінили розвиток артилерії, безпілотників і дистанційного мінування.

Наразі росіяни не формують великих скупчень особового складу. Подекуди противник може збирати роти або кілька рот для проведення розвідки, однак українські військові намагаються виявляти такі групи ще на початковому етапі та завдавати по них ударів.