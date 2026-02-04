В Запорізькій області прогриміли вибухи: є влучання в інфраструктуру, виникло загоряння

Росіяни завдали удару по Запорізькій області ввечері у середу, 4 лютого. Внаслідок атаки сталося влучання, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Які наслідки російського удару?

Повітряна тривога на території усіх районів Запорізької області оголошена ще з 09:19. Орієнтовно о 20:31 начальник ОВА повідомив про фіксацію ворожого безпілотника невстановленого типу у напрямку Хортицького району.

Через 2 хвилини Іван Федоров повідомив про вибухи, які чули у Запорізькій області. Згодом повітряні цілі зафіксували у напрямку Дніпровського та Хортицького районів. Пізніше він надав інформацію про наслідки удару.

Росіяни завдали удар по об'єкту інфраструктури. Є займання. Попередньо, без постраждалих,

– написав він.

Додаткових подробиць стосовно масштабів руйнувань та пошкоджень внаслідок удару не вказують. Вочевидь деталі з'ясовують.