Запорізький залізорудний комбінат розпочав проєкт, який дозволить більше розвивати регіон

Запорізький залізорудний комбінат розпочав масштабний проєкт – спорудження нового вентиляційного ствола, який дозволить значно збільшити видобуток руди та розвинути регіон.

Перший кілок у нове будівництво урочисто забили керівники підприємства та акціонери. Серед останніх – українська компанія "Метінвест" і словацька "Мінерфін", яка з 90-х років допомагає у розвитку перспективного підприємства в Україні.

Запорізька аглоруда – найкраща на території України, тому ми і входили в 90-х роках сюди, тому що ми дуже вірили в якість цієї руди. На багатьох територіях видобувається руда підземним шляхом, тому я думаю, що це унікальний проєкт в рамках світового добування залізорудної сировини,

– поділився генеральний директор компанії "Мінерфін", акціонер ЗЗРК Ян Модер.

Будівництво вентиляційного ствола обійдеться у майже 82 мільйони доларів. Але завдяки цьому проєкту комбінат налагодить видобуток руди з нових родовищ і горизонтів та щороку збільшуватиме обсяги виробництва. Цього чекають як європейські партнери, так і українські металурги, які потребують більше якісної сировини.

Нам життєво необхідно інвестувати у власне виробництво, у власний видобуток, нарощувати обсяги видобутку, для того, щоб мати стабільну сировинну базу для подальшого розвитку металургійних підприємств,

– пояснив генеральний директор ПАТ Запоріжсталь Олександр Мироненко.