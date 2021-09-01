Заробітки за кордоном: поради експертів щодо недобросовісних компаній-посередників

Дві третини українців не мають бажання їхати за кордон на заробітки, але майже третина готова шукати роботу та "краще життя" в інших країнах.

Про це свідчать останні дані соціологічної групи "Рейтинг". В основному, підзаробити прагне молодь. Але їм переважно пропонують сезонну роботу. Фахівці стверджують, що саме молодь – це чи не основний контингент, із якого користають як недобросовісні працедавці, так і компанії-посередники.

"Якщо вам кажуть "заплатити гроші", то тут уже криється або обман, або просто на вас заробляють. Чим це закінчиться – незрозуміло. Ще раз нагадаю: брати гроші за працевлаштування за кордоном заборонено. Тому, по-перше, перевірте ліцензію, по-друге, почитайте відгуки. По-третє, з вас не повинні брати грошей. А по-четверте, вже далі питайте, куди вас відправляють", – радить Віталій Михайлов, керуючий партнер компанії "Михайлов і партнери".

Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк рекомендує не вірити словам посередників і старатися максимально перевіряти отриману від них інформацію. Тому що вони досить часто говорять те, що їм вигідно.