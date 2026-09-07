Треба збільшувати, – ветеран сказав, якою має бути зарплата в українських військових

Фінансове забезпечення українських захисників залишається одним із найгостріших питань під час повномасштабної війни. Низькі виплати бійцям у тилу та відсутність належної мотивації безпосередньо позначаються на мобілізаційних процесах у країні.

Про це 24 Каналу розповів ветеран Михайло Дамаскін, зазначивши, що чинний розмір виплат у тилу не дозволяє бійцям належним чином утримувати власні родини.

Про зарплату для військових

Дамаскін наголосив, що грошове забезпечення військових потребує суттєвого збільшення. За його словами, мінімальна зарплата у тилу становить 32 тисячі гривень, з яких офіційний оклад лише 22 тисячі, а ще 10 тисяч надаються як доплата. Прожити на ці кошти разом із сім'єю у великих містах практично неможливо.

Ветеран порівняв ці суми з закордонними миротворчими місіями, де охоронець штабу без жодного ризику отримує 3,5 тисячі доларів. Водночас українські бійці на передовій отримують менше.

Тому треба збільшувати грошове забезпечення військовослужбовцям. Мені, наприклад, не ок, коли я викликаю таксі ввечері, а мене везе військовослужбовець, який вночі ще працює таксистом, бо в нього є право їздити вночі, через те, що йому треба забезпечити свою родину,

– підкреслив військовий.

За словами Дамаскіна, низька зарплата стає бар'єром і для цивільних, які розглядають можливість служби. Людям необхідно орендувати житло, купувати їжу, одягати дітей до школи та садка, а також покривати витрати на лікування.

Якщо ми не забезпечимо солдата, який сидить в окопі, і він розвернеться і піде, то тоді не буде ким командувати людині, якщо ми не мотивуємо саме цього солдата,

– зауважив він.

Про тригери у цивільному житті

Окрім фінансових питань, Дамаскіна дуже обурює поведінка цивільних у тилових містах, які швидко забувають про війну. Найбільшим тригером для нього під час поїздки до Одеси стала поширеність російської мови та музики.

Останній раз я себе зловив на думці в Одесі – це російська мова. Там реально і дуже багато російської музики. На пляжі люди спокійно вмикають її і слухають. Вісім із десяти людей по вулиці розмовляли російською. На вулиці мусить бути українська мова, а вдома – якою хочеш,

– поділився Дамаскін.

Він зауважив, що люди, які не дотичні до бойових дій і не мають воюючих родичів, швидко абстрагуються від реальності. Навіть після масованих ракетних атак усвідомлення небезпеки триває лише день – два, після чого тилові міста повертаються до звичного ритму.

Ветеран висловився про зарплати для військових: дивіться відео