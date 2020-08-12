Олександра Лукашенка знову "обрали" президентом Білорусі, яким він є з 1994. Як за цей час змінилися основні економічні показники та який рівень життя в білорусів?

Напередодні виборів Лукашенко наголосив на тому, що Білорусь – соціальна держава, яка ставить добробут її громадян на перше місце.

Економіка Білорусі підпорядкована одній цілі – турботі про людей,

– сказав Лукашенко.

Чи так це, повинні показати економічні показники, такі як зарплати, пенсії, ВВП тощо, які ми проаналізували в матеріалі 24 каналу.

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Рівень життя в Білорусі

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Білорусі – 375 білоруських рублів. Це трохи більше 4 200 гривень чи 152 долари. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата становить 4 723 гривні. З 1 вересня очікують підняти “мінімалку” до 5 тисяч. Тож мінімальні виплати в Україні все ж вищі.

Середня зарплата білорусів у червні становила майже 1 250 білоруських рублів. Це понад 14 тисяч українських гривень або понад 500 доларів. Якщо вірити цим даним, то українці отримують менше. Середня зарплата в Україні в червні склала 11 579 гривень, за даними Держстату. Та зауважимо, що значна частка української економіки знаходиться в тіні, тож середні зарплати можуть бути вищими.

Як в білорусів, так і в українців – одні з найнижчих зарплат у світі. Цікаво, що найвищими зарплатами можуть похвалитися жителі Люксембургу, які мінімально отримують понад 2 400 доларів, що еквівалентно майже 67 тисячам гривень, згідно з даними сайту countryeconomy.com.

Пенсії

Мінімальна пенсія в Білорусі за віком становить 260,29 рублів. Її підняли у серпні. Це майже 3 тисячі гривень або 106 доларів. В Україні мінімальна пенсія становить 1 712 гривень, що майже вдвічі менше.



Пенсіонери в Білорусі / photo_tut.by

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Білорусі є різниця. У 2020 жінки виходять у 57 років, а чоловіки у 62. Цей вік незабаром збільшать.

Тож доходи пенсіонерів у Білорусі, хоч і низькі, але вищі, ніж в Україні.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум у Білорусі – 256,1 рубля. Це майже 2 900 гривень або 104 долари. Прожитковий мінімум в Україні – 2 118. Підкреслимо, що мінімальна пенсія в Білорусі майже на рівні з прожитковим мінімумом, навіть перевищує його. Натомість в Україні мінімальна пенсія не дотягує до прожиткового мінімуму.

І хоч на противагу Україні виплати в Білорусі високі, це не свідчить про добробут білорусів, адже країна відстає навіть від найслабших країн-членів ЄС.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Білорусі за 2019 рік ВВП на душу населення становило 6 713 доларів, а в Україні – 3 660 доларів.

ВВП на душу населення визначається поділом загального ВВП на кількість населення. В Україні проживає близько 42 мільйонів проти 9,5 мільйона в Білорусі. Ось чому ми маємо такий низький показник проти Білорусі. Загалом же українська економіка потужніша. Про це йдеться далі в матеріалі.

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Економіка Білорусі

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Білорусі становив 62,57 мільярда доларів. В Україні – 153,78 мільярда доларів, що майже втричі більше.

Імпорт/експорт

На чому заробляє Білорусь та від чого залежить, можна дізнатись, проаналізувавши експорт та імпорт.

Білорусь позиціює себе як експортно орієнтована держава. Внутрішній ринок доволі малий у зв'язку з низькою кількістю населення. Тому країна продає те, що виробляє в надлишку. Проте, у 2019 Білорусь більше купила, ніж продала. Експорт впав до 41,96 мільярда доларів, а імпорт зріс до 42,21 мільярда доларів. Для порівняння українські показники становили 50,1 мільярда доларів (експорт) та 60,8 мільярда доларів (імпорт).

У Білорусі окремо виділяють реекспорт, тобто вивіз раніше ввезених в країну товарів з метою перепродажу. Такими товарами часто є сировина, енергоносії, продукти харчування. В Білорусі їх можуть перепакувати або навіть відвезти в іншу країну без жодних змін. Інколи закуплені за кордоном товари одразу везуть в країну призначення без ввезення у Білорусь.

Основним торговельним партнером Білорусі стабільно залишається Росія. Економіка країни цілком залежить від свого сусіда, що Росія використовує як тиск. До прикладу, на початку року Росія перекрила постачання нафти у Білорусь. Зазначимо, що до 2019 Росія також була головним партнером України. Тепер її посунули Китай та Польща.

Нафта в Білорусі / neftok

Близько 20% всього зовнішнього товарообігу Білорусі – це нафта і нафтопродукти. Крім цього, значну частину експорту становлять калійні добрива, вантажні автомобілі, молочна продукція і трактори, а імпорту – природний газ, чорні метали, легкові автомобілі та мобільні телефони.

Білорусь залежна як від імпорту, так і від експорту. У країні не вистачає багато енергоносіїв та товарів з інших секторів. Тож їх доводиться імпортувати.

Приріст економіки

Відсутність реформ стримує розвиток Білорусі. На початку незалежності ВВП країни стрімко падав. Згодом, демонстрував стрімкий ріст, як і належить країнам, що розвиваються. До того ж країну субсидувала Росія в обмін на лояльність. Різкі падіння припадають на кризи в 2008 та 2014 роках.

Проте як видно у 2019 економіка Білорусі призупинила свій розвиток, додавши всього 1,2% до ВВП. Це низький показник. Навіть у таких високорозвинених країнах як Німеччини, Великобританії чи США темпи зростання вищі (чим більш розвинена країна, тим повільніші темпи зростання властиві її економіці).

Тож видно, що економіка Білорусі вже почала стагнувати задовго до пандемії та світової кризи, внаслідок неї. Фабіан Неміц з Trade & Invest (GTAI) в інтерв’ю DW розповів, що Білорусі необхідно:

лібералізувати економіку;

розширити простір для приватного бізнесу;

провести ринкові реформи;

підвищити ефективність держкомпаній.

Білорусі давно вже потрібні структурні реформи. Криза ще більше посилила тиск на економічну модель: державні фінанси опинилися в скрутному становищі, попит на білоруські товари за кордоном падає, економічне становище державних концернів погіршується,

– розповів експерт.

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Експерт додав, що розрив між рівнем життя в Білорусі та Польщі і країнах Балтії зростає з кожним роком. Додатковий тиск йде з боку Росії, яка скорочує субсидії Білорусі. Білоруська нафтохімія, яка забезпечувала в 2014-2018 роках приблизно чверть експортних доходів, втрачає свої конкурентні переваги.