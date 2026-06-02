Військовий відповів, чи достатньою буде мінімальна зарплата у 30 тисяч гривень

В Україні обіцяють підвищити мінімальну зарплату військовим на тилових посадах до 30 тисяч гривень. Можливо, у Міністерстві оборони розраховують, щоб ця сума сприятиме залученню більшої кількості людей, зокрема, до підписання контрактів.

Журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін озвучив 24 Каналу думку, що 30 тисяч не буде достатньо для військового у тилу. За його словами, це краще ніж нічого, однак не розв’яже наявних проблем.

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Чому цього недостатньо?

Павло Казарін зазначив, що станом на зараз не було офіційної комунікації від Міністерства оборони. Ймовірно, коментар може бути наприкінці цього тижня.

Деякі фінансові рішення – це просто виправлення певних перекосів, які існують впродовж останніх чотирьох років в ЗСУ. Наприклад, це підняття мінімальної грошового забезпечення з 20 до 30 тисяч. А різке підвищення додаткової винагороди бойових премій для піхоти – це історія про певну зміну підходів,

– сказав він.

Піхота проходить найважчі випробування нашої війни. Їхні умови перебування на позиціях найтяжчі. Ймовірно, солдат, який тримає передній край лінії оборони, буде отримувати від 300 тисяч гривень на місяць. А максимальна зарплата сягатиме 460 тисяч гривень, якщо, наприклад, мовиться про якісь штурмові дії.

Тобто зараз піхотинець максимально може отримати на місяць 190 тисяч гривень, а так буде максимум 300 – 360 тисяч гривень. Можливо, ця зарплата, як розраховують у міністерстві, стане достатньо привабливою для того, щоб, наприклад, більше іноземців заходили, зокрема, в ЗСУ по річних контрактах саме на піхотні посади, щоб допомагати українським солдатам тримати передні краї лінії оборони,

– припустив сержант ЗСУ.

На його думку, мінімалки у 30 тисяч гривень недостатньо. Зокрема, його підрозділ зараз перебуває у Донецькій області. Тому ніхто не живе на 20 тисяч гривень. Усі люди залучені до бойових дій. Їм ще додаються додаткові бойові виплати.

Але якщо, наприклад, ви були поранені, вас перевели кудись в тил працювати логістом, діловодом у штаб або інструктором у навчальний центр, то 20 тисяч гривень – це настільки недостатньо, що ви ледь-ледь зможете самі на ці гроші існувати. А допомагати родині чи платити за оренду житла в великому місті, якщо вам випало служити десь у Львові, Дніпрі, в Києві, буде вкрай проблематично,

– пояснив він.

Казарін про підвищення зарплати військовим: дивіться відео

Крім того, журналіст вважає, що підняття мінімальної зарплати на 10 тисяч все одно не вплине на те, що офіцери після служби, після завершення робочого дня, сідають на власні автівки і починають їздити по замовленнях, розвозять людей додому, як таксисти. Тому що за останні 4,5 роки була інфляція.

Звісно, я хотів би, щоб мінімальна зарплатня у війську стартувала від 50 тисяч гривень. Тоді, на мою думку, більшість питань могло б бути знятими. Я розумію, що це величезне навантаження на бюджет. У нас в Силах оборони до 1 мільйона людей. Щоб додати 1 тисячу гривень на місяць цьому мільйону людей, потрібно 1 мільярд. Якщо додати 10 тисяч гривень на місяць, то це означає, що щомісячно потрібно 10 мільярдів. Множимо на 12 місяців і отримуємо річну суму,

– підкреслив Казарін.

За його словами, ситуація могла б стати кращою, якби західні партнери погодились з тим, щоб підняти українському військовому зарплату. Тому що український платник податків таку суму надати не зможе.

Але я так розумію, що поки немає консенсусу щодо того, щоб Європа годувала українського бійця у таких розмірах. Тому я розумію, що на 10 тисяч підняти мінімальну зарплату – це краще ніж нічого. Але недостатнє, якщо порівнювати з рівнем навантаження, яке лягає на українського солдата чи офіцера навіть в українському тилу,

– наголосив військовий.

Що про це відомо?

У травні Володимир Зеленський заявив, що у червні Україна розпочинає реформу армії. Він підкреслив, що перші результати стосуватимуться сфери фінансового забезпечення військових.