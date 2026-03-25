25 березня, 11:20
Після низької явки депутатів: Верховна Рада розпочала пленарне засідання

Діана Подзігун
Основні тези
  • У середу, 25 березня, Верховна Рада розпочала пленарне засідання з низькою явкою депутатів, але згодом зібралося достатньо нардепів для голосування.
  • На порядку денному розгляд законопроєктів №13155 про скасування оплати комунальних послуг для зруйнованих будівель та №14104 про безкоштовну освіту для дітей, які постраждали внаслідок війни.

У середу, 25 березня, триває пленарне засідання 15-ї сесії 9 скликання, однак сесійна зала майже порожня – нардепи не прийшли на роботу. Нині на голосування винесено два важливих законопроєкта – 13155 та 14104.

Про це пишуть нардепи Олександр Федієнко та Ярослав Железняк.

Чи відбудеться пленарне засідання ВР 25 березня?

Сьогодні, 25 березня, у Верховної Ради спостерігається низька явка народних депутатів. У сесійній залі станом на ранок присутній лише 171 парламентар – це було визначено сигнальним голосуванням. Однак для ухвалення рішень та підтримки законопроєктів необхідно щонайменше 226 голосів.

Федієнко додав, що зранку в урядовому кварталі було малолюдно – здебільшого там перебували журналісти, тоді як сама зала засідань тривалий час залишилась майже порожньою. Втім, ситуація поступово змінюється – депутати починають займати свої робочі місця.

На порядку денному – розгляд важливих соціальних ініціатив. Зокрема мовиться про законопроєкт №13155, який передбачає скасування оплати комунальних послуг для зруйнованих будівель, а також №14104 – щодо забезпечення безкоштовної освіти для дітей, які постраждали внаслідок війни.

Окремі медіа звертають увагу на напруження у взаємодії між урядом та парламентом. Лунали заяви, що без належної комунікації з Верховною Радою урядові законодавчі ініціативи можуть не отримати підтримки в залі.

Об 11:07 Верховна Рада все ж таки запрацювала – зібралося достатньо нардепів для голосування.

Що відомо про відмову "слуг" йти на засідання?

  • Окремі нардепи повідомили, що частина парламентарів із фракції "Слуга Народу" та "Довіра" нібито не планують приходити на засідання парламенту 25 березня.

  • Це пов'язують із побоюванням можливих провокацій та тиску в урядовому кварталі.

  • Тоді як інші нардепи запевняють, що силові структури подбали про безпеку урядового кварталу.

  • Згодом депутат спростував чутки про нібито побоювання провокацій та відмову парламентарів відвідувати Раду.