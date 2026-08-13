Заставу за Ольгу Стефанішину внесуть її колишні колеги по бізнесу

Судовий процес навколо гучної справи про статки колишньої високопосадовиці отримав несподіваний поворот. Багатомільйонну заставу за підозрювану погодилися покрити її давні ділові партнери.

Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина у коментарі Українській правді повідомила, що 13 серпня необхідну суму застави за неї перерахують колишні колеги з юридичного бізнесу, з якими вона працювала до призначення в уряд.

Ексдипломатка наголосила, що визначена сума є занадто великою для неї та її родини.

Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, – непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді,

– заявила Стефанішина

Вона також нагадала, що застава є гарантійним заходом, кошти за яким повертаються у разі виконання всіх процесуальних вимог.

Водночас адвокати підозрюваної подали апеляційну скаргу, яка стосується як самого запобіжного заходу, так і суми застави. Розгляд цієї скарги в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду запланований на 19 серпня.

ВАКС 6 серпня призначив експосадовиці заставу у 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

За версією слідства, вона не вказала у декларації дві квартири в Києві, кошти на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes-Benz, а також витрати на авіаквитки й лікування матері.

Раніше також зазначалося, що прокурори наполягали на заставі у понад 15 мільйонів гривень.