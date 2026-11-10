У ВАКС розповіли, скільки застави внесли за генерала СБУ Дуку

Вищий антикорупційний суд повідомив, що заставу за генерал-майора СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи "Карфаген", внесли не в повному обсязі. Станом на ранок 10 листопада на рахунок суду надійшла лише частина визначеної суми.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду в коментарі "Українській правді".

Що відомо про заставу за генерала СБУ Дуку?

Станом на ранок 10 листопада заставу за фігуранта внесено частково.

Водночас у суді не розкрили, яку саме суму вже перерахували та скільки ще потрібно внести для повної сплати застави.

Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомляли, що в регіонах зі співробітників СБУ нібито вимагали перераховувати гроші на заставу для генерала. Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації, яку викрили в межах операції "Карфаген".

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування через нові факти, оприлюднені під час другого етапу операції "Карфаген". Перевірка стосується можливої участі працівників прокуратури у поверненні майна, вилученого у справах про незаконну діяльність кол-центрів і мережі U420.

Відповідний наказ видав виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський. Підставою стали матеріали медіамоніторингу та публікації про можливе сприяння невстановлених посадовців прокуратури у поверненні вилученого майна.

Під час розслідування з'ясують, чи використовували працівники прокуратури службові повноваження або свій статус у приватних інтересах. Також перевірять, чи могли вони впливати на роботу інших посадовців або вчиняти інші неправомірні дії.

За результатами перевірки в ОГП можуть ухвалити відповідні рішення в межах своїх повноважень, якщо для цього будуть підстави. Водночас в Офісі Генпрокурора наголосили, що початок службового розслідування не означає встановлення вини будь-якої особи.